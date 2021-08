Bremsklappen fahren plötzlich aus: Flugzeug muss notlanden

Greding (dpa/lby) – Nach einer Panne hat ein mit zwei Personen besetztes Segelflugzeug im mittelfränkischen Greding (Landkreis Roth) notlanden müssen. Das Flugzeug, das keinen eigenen Motor besitzt, wurde dabei stark beschädigt, die beiden Menschen darin blieben unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Während eines Überprüfungsfluges am Sonntagabend hatten sich demnach aus bislang unbekannter Ursache in 380 Metern Höhe die Bremsklappen vollständig ausgefahren. Das Flugzeug sei nach der Notlandung über die Piste und den Sicherheitsbereich hinausgeschossen und schließlich an einem Waldrand zwischen Bäumen zum Stehen gekommen. Den Schaden an dem Flugzeug bezifferte die Polizei auf rund 80.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:210812-99-814621/2