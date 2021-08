Bremer SV: «Zeigen, dass wir Fußball spielen können»

Bremen (dpa) – Trainer Benjamin Eta vom Bremer SV blickt voller Vorfreude auf das DFB-Pokalspiel seiner Mannschaft gegen den FC Bayern München. «Das ist ein Highlight. Das wollen wir in vollen Zügen genießen», sagte er am Dienstag. Angesprochen auf den Unterschied zwischen dem Alltag des Fünftligisten in der Bremen-Liga und dem Duell mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister sagte er: «Beides sind Fußballspiele, und beide wollen wir um jeden Preis gewinnen. Wie groß die Chancen in der Bremen Liga sind und wie groß die Chancen im Pokal sind, kann sich jeder selbst ausrechnen.»

Er und seine Mannschaft hätten mehrere Ziele, sagte Eta. «Eines der für mich wichtigsten Ziele ist, dass wir zeigen, dass wir Fußball spielen können.»

Die Partie in der ersten Pokalrunde war eigentlich für Anfang August geplant gewesen, musste dann wegen Corona-Fällen in der Bremer Mannschaft und einer daraus resultierenden Quarantäne aber verschoben werden. Das Spiel findet an diesem Mittwoch um 20.15 Uhr (Sport1 und Sky) im Bremer Weserstadion statt.

