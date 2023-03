Breitbandausbau im Hofer Land: Landkreis will sich selbst darum kümmern

Schnelles Internet ist nicht nur für private Haushalte wichtig, sondern auch für Schulen, Unternehmen und die gesamte Region. Das Problem ist nur: Große Breitbandanbieter haben ein geringeres Interesse am Gigabit-Ausbau in kleineren Region. Hofs Landrat Oliver Bär:

Der Landkreis Hof will den Ausbau der digitalen Infrastruktur deshalb selbst in die Hand nehmen. Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung die Gründung der „Oberfranken. Digital Verwaltungs GmbH“ beschlossen. Der Landkreis hat sich mit dem Privatunternehmen ONENEO und interessierten Gemeinden zusammengeschlossen, um den Breitbandausbau voranzutreiben. Ziel ist es Fördermittel zu generieren, aber auch den Netzbetrieb sicherzustellen.