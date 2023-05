Bratwurstgipfel in Pegnitz: Selbitzer Metzgerei sichert sich Platz 3 mit kreativer Bratwurst

Der Bratwurstkönig 2023 steht fest. Die Metzgerei Freyberger aus Nürnberg hat beim diesjährigen Bratwurstgipfel in Pegnitz beide Preise abgeräumt. Die mittelfränkische Metzgerei gewinnt mit einer mittelgroben Fränkischen und der Kreativ-Bratwurst „Cheesy Gonzales“.

In der Kategorie „klassische Bratwurst“ haben sich die Nürnberger gegen die Metzgerei Finkenhof aus Michelau im Landkreis Lichtenfels und die Metzgerei im Frischecenter aus Coburg durchgesetzt. Auch bei den „kreativen Bratwürsten“ haben die Nürnberger gewonnen. Die Plätze zwei und drei gingen an die Metzgerei Deininger aus Einersheim im Landkreis Kitzingen du die Metzgerei Strobel aus Selbitz im Landkreis Hof.