Brandstiftung in Selbitz: Polizei Naila sucht Zeugen

Am Wochenende sind Piloten wieder über die Waldgebiete in Oberfranken geflogen, um Brände möglichst schnell zu bemerken. Tatsächlich hat es auch auf einem Waldgrundstück in Selbitz gebrannt. Ein Zeuge hat gestern Nachmittag Rauch in der Schillerstraße bemerkt. Es handelt sich um ein Mischwaldgrundstück im Bereich des Spielplatzes. Es brannte eine Fläche von ca. 25 Quadratmetern. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen vom Boden auf die Baumstämme übergriffen. Wegen der unmittelbaren Nähe zu den Wohnhäusern, bestand auch da akute Brandgefahr. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Sie bittet deshalb um Hinweise.