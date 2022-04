Brandstiftung in Behindertenwerkstatt: Urteil rechtskräftig

Versuchte Erpressung von Ulmer Kaufhaus: 63-Jähriger in Haft

Er hatte unzählige Waffen und auch Sprengstoff gehortet. Dafür ist ein 69-Jähriger nun in Dortmund zu einer Haftstrafe verurteilt worden. (…)

Waffenarsenal in Wohnung – Mann zu Hafstrafe verurteilt

Anschlag auf Synagoge geplant – Bewährung für 17-Jährigen

Ein 17-jähriger Syrer wollte im vergangenen Jahr in Hagen in Nordrhein-Westfalen eine Bombe bauen und an einer Synagoge zünden. Nun ist (…)