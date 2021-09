Brandstiftung an Tankstelle: Polizei sucht nach Täter

Ingolstadt (dpa/lby) – Ein Unbekannter hat an einer Tankstelle in Ingolstadt ein Feuer gelegt. In der Nacht zum Montag habe ein Passant die Flammen bemerkt und mit Waschwassereimern gelöscht, teilte die Polizei mit. Anschließend habe der Zeuge eine Mitarbeiterin der Tankstelle informiert. Diese rief dann die Polizei. Auf Videoaufnahmen sei zu sehen, wie ein dunkel gekleideter Mann das Feuer legte, hieß es von der Polizei. Eine Fahndung nach dem Täter im nahen Umfeld des Tatorts sei erfolglos geblieben. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.

