Brandstiftung an Bundeswehr-Lastwagen: Polizei ermittelt

Kriminelle haben in Oberbayern versucht, Feuer an zwei Bundeswehr-Lastwagen zu legen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die beiden Fahrzeuge zum Service bei einem Autohaus in Ingolstadt, als Unbekannte zwischen dem 20. Juli und dem 3. August versuchten, sie in Brand zu setzen. Ausgebrannt seien die Lastwagen aber nicht. Den Schaden schätzte die Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Feldjäger, die bei der Bundeswehr Aufgaben der Militärpolizei erfüllen, seien in die Ermittlungen eingebunden, sagte ein Polizeisprecher. Ob auch der Staatsschutz ermittelt, konnte er zunächst nicht sagen. Die Polizei suchte nach Zeugen.