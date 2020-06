Brandstifter verursacht Millionenschaden in der Oberpfalz

Barbing (dpa/lby) – Ein vorsätzlich gelegtes Feuer hat in einem Oberpfälzer Gewerbebetrieb ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro verursacht. Wie die Polizei am Montag berichtete, war der Brand am Sonntagabend in einer Lagerhalle in Barbing (Landkreis Regensburg) ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen so schnell löschen, dass an dem Gebäude nur ein Schaden in Höhe von einigen 10 000 Euro entstand.

Allerdings entstand dem Unternehmen durch den Ruß und den Produktionsausfall ein Schaden von voraussichtlich mehreren Millionen Euro. Genau könne der Schaden noch nicht beziffert werden, erklärte die Polizei. Sie sucht nun Zeugen, die am Sonntag in dem Gewerbegebiet den Brandstifter vielleicht gesehen haben.