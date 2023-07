Brandgefahr auf Friedhöfen: Obacht bei Kerzen

Besonders heikel sind Kerzen bei Waldfriedhöfen und in Bestattungswäldern. Die Stadt Würzburg berichtete kürzlich, dass immer wieder Menschen brennende Kerzen an Bestattungsbäumen aufstellen würden. Die Folge seien zunehmende «Anbrandungen», sagte ein Sprecher. Zuletzt habe die Friedhofsverwaltung angesengtes Laub festgestellt, durch das leicht ein Brand hätte entstehen können. Man appelliere dringend, keine Kerzen an Bestattungsbäumen aufzustellen.

Kerzen auf Friedhöfen können bei Trockenheit eine Brandgefahr darstellen. «Brandgefahr auf Friedhöfen ist ein neues Thema, aber eines, über das wir uns künftig intensiver Gedanken machen müssen», sagte ein Vertreter des Verbandes der Friedhofsverwalter Deutschlands mit Sitz in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) der Deutschen Presse-Agentur. Da auf vielen Friedhöfen die Belegungsdichte abnehme, gebe es zunehmend ungewässerte, trockenere Flächen.

