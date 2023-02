Brandbrief zum Elektrolyseur: Antwort für Rainer Ludwig ein „absolutes No-Go“

Für uns sind die Strom- und Gaspreisbremsen eine Entlastung im Geldbeutel. Den Elektrolyseur in Wunsiedel haben die Nebenbestimmungen allerdings lahm gelegt, da der Betrieb so nicht rentabel ist. Rainer Ludwig, Landtagsabgeordneter für Kulmbach und Wunsiedel, hat nun vom Bundeswirtschaftsministerium eine Antwort auf seinen Brandbrief zum Thema bekommen.

Für Rainer Ludwig ist die Antwort ernüchternd. Kurz zusammengefasst: Die Wasserstoff-Anlage könne frühestens ab April/Mai 2024 ans Netz gehen. Für Ludwig ist das ein absolutes No-Go. Die Ampel-Regierung sei offenbar nicht bereit, auf Wunsiedel zugeschnittene Ausnahme-Regelungen zu ermöglichen. Sie schiebe stattdessen den schwarzen Peter auf entsprechende EU-Verordnungen. Das zeige, dass die Bundespolitik ihrer Verantwortung in Sachen Energiewende nicht gerecht werde, moniert Rainer Ludwig. Auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hatte sich dem Brandbrief angeschlossen. Er wird am Freitagvormittag ohnehin in Wunsiedel sein, und am Energiepark auch noch einmal über die aktuelle Situation sprechen.