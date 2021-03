Brandbrief von FREY: Die Region nicht stigmatisieren!

Der Baumarkt in der Stadt darf öffnen, das eigene Modegeschäft in Marktredwitz muss trotz umfassenden Hygienekonzept geschlossen bleiben. Die Unternehmensgruppe FREY hat deshalb mit zwei weiteren Modeunternehmen aus Ostbayern einen Brandbrief an die Bayerische Staatsregierung geschrieben. Davon haben wir ja bereits berichtet – jetzt hat FREY-Marketingchef Sebastian Sprödhuber die Hintergründe und Forderungen aus dem Brandbrief im Gespräch mit Radio Euroherz noch einmal konkretisiert. Ihm geht es demnach nicht nur um die Öffnung der Modehäuser:

Sprödhuber fordert auch ein Umdenken der Politik. Sie müsse pragmatisch wie ein Wirtschaftsunternehmen denken. Immerhin geht es um tausende Mitarbeiter in den Modehäusern, davon sind gut 90 Prozent Frauen.