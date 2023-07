Brandanschlag auf SUV-Fahrzeuge: Anonymes Bekennerschreiben

Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf zwei SUV-Fahrzeuge in München ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Ob das anonyme Schreiben tatsächlich von den möglichen Tätern stamme, sei aber völlig offen, sagte Polizeisprecher Sven Müller am Mittwoch. Das für politisch motivierte Straftaten zuständige Kommissariat 43 ermittelt. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Zu dem anonymen Schreiben im Internet sagte Müller: «Das nehmen wir zur Kenntnis. Es ist ein Puzzlestein bei den Dingen, die wir bei den Ermittlungen prüfen.» Die Unbekannten schreiben darin, die «Repression» gegen Klimaaktivist*innen» solle nicht unbeantwortet bleiben. Deshalb habe man «in einem Schnellverfahren» die Fahrzeuge durch einen Brandsatz «zwangspensioniert und in den vorzeitigen Ruhestand versetzt».

Am frühen Montagmorgen waren die beiden Fahrzeuge bei einem Autohaus im Münchner Stadtteil Laim München in Brand geraten. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus. «Es ist extrem unwahrscheinlich, dass sich zwei Pkw, die nebeneinanderstehen, gleichzeitig von selbst entzünden», sagte Müller. Laut Polizei wurden zwei weitere Autos sowie das Gebäude beschädigt. Der Schaden beläuft sich demnach auf mehr als 100 000 Euro.

In der jüngsten Zeit hatten in München mehrfach Autos gebrannt. Auch Glasfaserkabeltrommeln sowie ein Mobilfunkmasten gingen in Flammen auf. Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen wegen Brandstiftung.