Brand zerstört millionenschwere Villen in Kalifornien

Im Südwesten der USA haben Feuer Häuser zerstört und Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Die Waldbrandsaison hat in diesem Jahr (…)

Schwere Waldbrände zerstören zahlreiche Häuser in den USA

Schüsse in Brooklyn: Verdächtiger wegen Terror angeklagt

Mitte April schießt ein Mann in einer U-Bahn in New York um sich. Nun spricht die Anklage von terroristischen Motiven beim Tatverdächtigen. (…)