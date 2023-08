Brand- und Katastrophenschutz: Drei neue Einsatzfahrzeuge für Schleiz

Wenn alte Fahrzeuge nicht mehr ihren Dienst tun, müssen neue her. Der Saale-Orla-Kreis hat nun drei neue Fahrzeuge für den Brand- und Katastrophenschutz in Schleiz angeschafft. Sie sind in den Farben rot und weiß gehalten, mit dem Wappen des Landkreises sowie der Aufschrift „Brand und Katastrophenschutz“ und der Notrufnummer 112 versehen. Wie es aus dem Landratsamt heißt, sind die drei Fahrzeuge Teil eines Investitionsprogramms für Feuerwehrfahrzeuge im gesamten Saale-Orla-Kreis. Es hat einen Gesamtumfang von drei Millionen Euro seit 2021. Die neuen Fahrzeuge kommen nicht nur bei Bränden, sondern auch bei Großveranstaltungen oder Hochwasser zum Einsatz. Sie verfügen über Allradantrieb, Blaulicht, Digitalfunk und Feuerlöscher.