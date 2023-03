Brand nahe Tankstelle: Auto fängt in Hof Feuer

Offenes Feuer in der Nähe einer Tankstelle sollte um jeden Preis vermieden werden. In der Kulmbacher Straße in Hof kam es am Vormittag jedoch zu einer brenzligen Situation, und das im wahrsten Sinne des Wortes. In der Nähe einer dortigen Tankstelle hatte ein VW-Bus Feuer gefangen. Nur weil die Feuerwehr schnell eingegriffen hat, konnte Schlimmeres verhindert werden. Das Auto stand dort wegen eines Defekts und sollte eigentlich abgeschleppt werden. Ein technischer Fehler ist als Ursache deshalb wahrscheinlich.

