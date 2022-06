Brand in Weißdorf: Fräsmaschine fängt Feuer

Ein Großaufgebot der Feuerwehr hat am Nachmittag nach Weißdorf ausrücken müssen. In einer Lagerhalle hat es gebrannt. Nach aktuellem Stand ist eine Fräsmaschine aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Weitere Holzbretter fingen Feuer. Die Mitarbeiter konnten das Feuer nicht mehr selbst löschen. Die Feuerwehr musste her, hat die Lagerhalle gelüftet und vom Rauch befreit, außerdem Glutnester kontrolliert. Vor Ort war auch Bürgermeister Heiko Hain:

