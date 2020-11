Brand in Seniorenheim in Waldershof : Mann wird aus verrauchtem Zimmer geborgen

In einem Seniorenheim in Waldershof hat es gestern Abend gebrannt. Am Abend sind die Feuerwehren zu dem Einsatz ausgerückt. Das Personal hat mitbekommen, dass es in einem Zimmer im ersten Stock brennt. Die Feuerwehr konnte den Mann, der sich in dem verrauchten Zimmer befand, bergen. Er ist mit einer Rauchgasvergiftung und Verbrennungen ins Krankenhaus gekommen. Dann haben die Einsatzkräfte den Rollstuhl, der in Vollbrand stand, gelöscht. Durch das schnelle Handeln musste die Einrichtung nicht evakuiert werden. Die Polizei Tirschenreuth vermutet eine fahrlässige Brandstiftung im Umgang mit Zigaretten, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.