Brand in Selber Wohnblock: Bewohner kommen in Schulturnhalle unter

In einem Wohnblock mit mehreren Reihenhäusern in der Försterstraße in Selb hat es am Abend gebrannt. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer sich vom betroffenen Haus auf die anderen Reihenhäuser ausbreitet. Allerdings sind die Wohnungen darin jetzt unbewohnbar. Laut Auskunft der oberfränkischen Polizeieinsatzzentrale war der Selber Oberbürgermeister Uli Pötzsch noch am Abend vor Ort und hat sich darum gekümmert, dass die Bewohner in einer Schulturnhalle unterkommen können.

Verletzte gab es keine. Die Ursache für den Brand ist aber noch unklar. Die Kripo Hof soll das nun klären. Den Schaden schätzt die Polizei aktuell auf rund 200.000 Euro.