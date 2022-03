In Selb sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr aktuell mit der Bekämpfung eines Großbrandes beschäftigt. Nach ersten Aussagen der Integrierten Leitstelle für Oberfranken hat es eine Explosion gegeben. In dem Gebäude auf einem Firmengelände in der Gebrüder-Netzsch-Straße sollen auch Chemikalien gelagert worden sein. Nähere Aussagen können nach aktuellem Stand noch nicht getroffen werden. Alle Bewohner werden gebeten, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten!

