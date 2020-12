Brand in Selb: Ehepaar muss ins Krankenhaus

Ein Dutzend Einsatzfahrzeuge sind am Nachmittag in Selb im Einsatz gewesen. In einem Einfamilienhaus im Wohngebiet „Reuthberg“ war ein Feuer ausgebrochen. Verwandte konnten zunächst die 82-jährige Bewohnerin nach draußen bringen. Die Einsatzkräfte retteten wenig später den Ehemann aus dem stark verqualmten Haus. Der 82-Jährige hatte sich erhebliche Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Er und seine Ehefrau mussten ins Krankenhaus. Der Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.