Brand in Seilbahnstation – Einsatz auf 3000 Meter Höhe

Es sind symbolische Schritte: In Frankreich gehen an manchen öffentlichen Gebäude die Lichter früher aus als sonst. (…)

Louvre und Schloss Versailles: Weniger Licht am Abend

Riesenloch in UN-Kassen für humanitäre Hilfe

17,6 Milliarden Dollar sind auf den Bankkonten eingegangen - so viel wie nie zuvor in einem Jahr, aber die Lücke ist so groß wie nie. (…)