Brand in Schwarzenbach an der Saale: Hund und Katzen sterben

Ein trauriges Ende hat ein Brand in einem Reihenhaus gestern Nachmittag in Schwarzenbach an der Saale genommen: Mehrere Katzen und ein Hund sind dabei verendet. Die Bewohnerin hat sich glücklicherweise unverletzt ins Freie retten können. Bei dem Brand in der Straße Röhricht, ist ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandursache sollen nach den ersten Erkenntnissen Gegenstände sein, die auf dem eingeschalteten Küchenherd zurückgelassen wurden.