Nach dem Ausbruch eines Feuers in ihrer Schule haben die Weihnachtsferien für 600 Nürnberger Schüler einige Stunden früher begonnen. Die Schülerinnen und Schüler seien von der Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich auf einen Parkplatz gebracht und von dort in die Ferien entlassen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. In einer Toilette war Toilettenpapier den Angaben zufolge offenbar vorsätzlich in Brand gesteckt worden.