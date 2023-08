Bei einem Brand im Schornstein eines Biomassekraftwerks in Oberbayern ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Das Feuer in einer Höhe von 93 Metern sei in der Nacht auf Mittwoch in dem Kraftwerk in Zolling (Landkreis Freising) kontrolliert abgebrannt, teilte die Polizei mit. Ursache für den Ventilbrand sei ein technischer Defekt gewesen. Verletzt wurde bei dem Brand demnach niemand.