Brand in Scheune ausgebrochen

In einer Scheune im Landkreis Dachau ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen von dem gewerblich genutzten Gebäude in Sulzemoos auf mehrere Fahrzeuge und ein Wohnhaus über, wie ein Pressesprecher der Polizei sagte. Die Feuerwehr konnte den Brand noch in der Nacht löschen.

Verletzte gab es laut Polizeiinformationen am Donnerstagmorgen keine. Warum das Feuer ausbrach war zunächst nicht klar. Auch über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei erst keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.