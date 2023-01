Bei einem Brand in Pöhl im Vogtland ist am Morgen ein Mensch tot aufgefunden worden. Das Feuer war in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Zwei weitere Personen kamen verletzt ins Krankenhaus, meldet die Polizei.

Zur Brandursache und der Schadenshöhe gibt es bisher keine Angaben. Das Feuer selbst war innerhalb einer Stunde gelöscht.