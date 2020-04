Brand in Nürnberger Papierfabrik löst Großeinsatz aus

Nürnberg (dpa/lby) – Wegen eines Brandes in einer Papierfabrik in Nürnberg ist die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausgerückt. Das Dach des Hauses musste nach Angaben der Feuerwehr für die Löscharbeiten aufgeschnitten werden. Nach zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Zwei Menschen kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Wie es zu dem Brand am Montagmorgen gekommen war, konnte die Polizei am Dienstagmorgen noch nicht sagen. Die Schadenshöhe konnte ebenfalls zunächst nicht beziffert werden. Neben der Werksfeuerwehr des betroffenen Gewerbegebiets und der Berufsfeuerwehr der Stadt Nürnberg waren fünf Freiwillige Feuerwehren im Einsatz.