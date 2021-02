Nürnberg (dpa/lby) – In Nürnberg ist es am Montag zu einem Brand in einem Kraftwerk des Versorgers Eon gekommen. Bilder zeigten eine dichte Rauchwolke, die aus dem Kraftwerksblock im Stadtteil Gebersdorf drang. Über das Ausmaß des Unglücks konnte ein Sprecher der Nürnberger Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Hinweise auf verletzte Personen gebe es zunächst nicht.

