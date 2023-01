Nach dem schweren Feuer in einem Plauener Baumarkt in der Silvesternacht, baut die Polizei nach wie vor auf Zeugen. Laut (…)

Weiteres Feuer an Neujahr: Gebäude in Reichenbach komplett ausgebrannt

An Silvester und Neujahr hat es in der Euroherz-Region an so einigen Stellen gebrannt. Teils war dafür wohl auch das Feuerwerk (…)