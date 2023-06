Brand in Mehrfamilienhaus greift auf Nachbarhaus über

Im oberbayerischen Wasserburg (Landkreis Rosenheim) sind zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Dabei griffen die Flammen am Donnerstagmorgen auch auf den Dachstuhl eines benachbarten Hauses über, wie die Polizei mitteilte.

Laut einem Sprecher evakuierten die Einsatzkräfte die Bewohner der brennenden Gebäude sowie der direkt angrenzenden Häuser. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der Schaden im sechsstelligen Bereich. Wegen der Rauchentwicklung empfahl die Polizei den Anwohnern, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauerten am Donnerstagmorgen an. Weshalb das Feuer ausgebrochen war, war zunächst unklar.