Brand in Maschinenhalle richtet hohen Schaden an

Oberhausen (dpa/lby) – Beim Brand einer Maschinenhalle in Oberhausen (Weilheim-Schongau) ist ein hoher Schaden entstanden. Laut Polizeiangaben wird er auf etwa 500 000 Euro geschätzt. Das Feuer war am frühen Montagmorgen in der Halle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen. Das Gebäude brannte komplett nieder, mehrere Maschinen wurden zerstört. Die Feuerwehr verhinderte noch, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreifen konnte. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar, laut Polizei gab es keine Hinweise auf Brandstiftung.