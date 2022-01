Brand in Marktredwitz: Womöglich technischer Defekt als Ursache

Meterhohe Flammen, dunkler Qualm und ein Großaufgebot an Einsatzkräften: Spektakuläre Bilder haben uns am Neujahrstag aus Marktredwitz erreicht. Dort ist eine Lagerhalle in der Nähe des Bahnhofs komplett abgebrannt. Der Schaden dürfte nach bisherigen Schätzungen in Millionenhöhe liegen.

Aktuell versucht die Kripo Hof die Brandursache festzustellen. Bisher gebe es laut Polizei keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Brandfahnder untersuchen die Spuren genau und prüfen, ob ein technischer Defekt zu dem verheerenden Feuer geführt haben könnte.