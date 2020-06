Am Samstag hat es in der Liebigstraße in Hof gebrannt. Kurz vor Mitternacht ist ein Müll im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Die Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand, aber am Gebäude ist ein Schaden von 10.000 Euro. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die sich bei der Kripo Hof melden sollen.

Telefonnummer Kripo Hof: 09281/704-0