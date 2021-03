Außernzell (dpa/lby) – Bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Außernzell (Landkreis Deggendorf) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ein Feuer in einem Stall war am Dienstagabend auf eine Maschinenhalle und ein Wohnhaus des Anwesens übergesprungen. Mehrere in dem Stall befindliche Rinder seien durch die Flammen verendet, teilte die Polizei mit. Die Brandursache war zunächst unklar.

