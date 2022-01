Brand in Klinik: Über 150 Rettungskräfte im Einsatz

Kitzingen (dpa/lby) – Bei einem Brand in einer Klinik im unterfränkischen Kitzingen sind über 150 Einsatzkräfte zu einem Großeinsatz ausgerückt. Bei dem Dehnfugenbrand wurde niemand verletzt. In der Radiologie der «Klinik Kitzinger Land» war nach Schweißarbeiten Qualm aus der Decke gekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Über 150 Rettungskräfte aus Feuerwehr, Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk und Polizei seien am Mittwochnachmittag ausgerückt, um das Feuer zu bekämpfen und eine mögliche Evakuierung der Klinik durchzuführen. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen und Entwarnung geben können. Auf eine Verlegung von Patienten innerhalb der Klinik oder eine Evakuierung habe man verzichten können. Patienten seien nicht in Gefahr gewesen.

