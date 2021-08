Brand in Jägersruh: Feuerzeug als Auslöser

Die Kripo Hof hat in diesen Minuten erste Ermittlungsergebnisse zum folgenschweren Brand gestern in Jägersruh bekannt gegeben:

Demnach handelt es sich offenbar um fahrlässige Brandstiftung. Zwei Mitarbeiter der betroffenen Recyclingfirma hatten am Vormittag Textilreste sortiert und in eine Form pressen sollen. Die beiden jungen Männer haben bei ihren Arbeiten wohl ein Feuerzeug genutzt. Durch den Funkenflug gerieten die in der Werkshalle gelagerten Textilien in Brand. Beim Versuch das sich rasch ausbreitende Feuer in den Griff zu bekommen, erlitten die beiden Arbeiter leichte Verletzungen. Von der Halle ist kaum noch was übrig, der Schaden dürfte eine halbe Million Euro betragen.