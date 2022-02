Brand in Issigauer Wohnhaus: Feuer zündet am Abend erneut

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Issigau ist gestern Nachmittag ein 60 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Schon am Abend musste die Feuerwehr erneut zu dem Haus ausrücken. Laut ersten Informationen des Nachrichtenportals NEWS5 waren Teile des Dachstuhls eingestürzt, nachdem das Feuer zum wiederholten Mal aufgelodert war. Die Brandursache ist weiterhin unklar. Den Bewohner konnten die Einsatzkräfte am Nachmittag schwer verletzt aus den Flammen bergen. Er ist noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen.

Das könnte Sie auch interessieren

Feuerwehreinsatz: Ein Toter nach Brand in Einfamilienhaus in Issigau

Am Mittwochnachmittag hat es in Issigau im Ortsteil Kemlas in einem Einfamilienhaus gebrannt. Dabei ist ein 60-jähriger Mann gestorben. (…)

PKW an Autobahn 9 ausgebrannt: Fahrer kann sich noch rechtzeitig aus dem Auto befreien

Im Saale Orla hat am Abend ein PKW Feuer gefangen. Kurz nachdem der Fahrer bei Dittersdorf von der A9 gefahren war, hat sein Wagen (…)

Feuer auf Autohaus-Gelände: Polizei schließt Fremdverschulden aus

In der Nacht zum Montag ist auf dem Gelände eines Hofer Autohauses ein VW in Flammen aufgegangen. Zeugen hatten den Brand in der (…)

LKW drohte in die Saale zu stürzen: Schwerer Unfall bei Bad Lobenstein

Am Mittwochmittag hat es auf der B90 bei Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Demnach ist ein Auto (…)

Großeinsatz in Rehau: Bleichmittel bei Südleder ausgetreten

Kurze Aufregung am Abend in Rehau: Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist zur Firma Südleder ausgerückt. Dort war Bleichmittel (…)

Gemeinsamer Appell: Hilfsorganisationen rufen zum Impfen auf

Die Hilfsorganisationen in Bayern rufen in einer gemeinsamen Erklärung zur Corona-Impfung auf. Die Omikron-Variante sollte für jeden (…)