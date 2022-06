In einer Industrieanlage in Günzburg ist ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei warnte vor starker Rauchentwicklung. Die Brandursache, der Sachschaden und das Ausmaß des Feuers vom Sonntag waren zunächst nicht bekannt. Die Einsatzkräfte seien derzeit vor Ort in der Kreisstadt des schwäbischen Landkreises und versuchten, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, hieß es.

