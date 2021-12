In der Hofer Pfarr hat es in den frühen Morgenstunden gebrannt. Das Feuer war in einer Wohnung oberhalb des dortigen Kinos ausgebrochen. Die zahlreichen Einsatzkräfte konnten den Zimmerbrand schnell löschen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben deshalb unverletzt.