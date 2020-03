Brand in Hof: Kellerabteil in Mehrfamilienhaus

Viele Menschen in der Region denken sicherlich an die Corona-Krise, die unser tägliches Leben im Moment bestimmt. Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Pinzigweg in Hof mussten sich jetzt aber zusätzlich auch noch Gedanken um einen Brand machen. Gestern Abend ist es in einem Kellerabteil zu einem Brand gekommen, sodass die Anwohner das Haus verlassen mussten. Die Feuerwehr hat sich ums Löschen gekümmert und hat das Feuer schnell unter Kontrolle bringen können. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Jetzt ermittelt die Kripo.