Brand in Günzburg gelöscht: Schaden in Millionenhöhe

Ein Feuer in einem Kindergarten in Günzburg hat ersten Schätzungen zufolge einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Bei dem Löscheinsatz in der Nacht zum Samstag wurde eine Feuerwehrfrau leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wie die Stadt mitteilte, bleibt der Kindergarten vorerst geschlossen.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner davor gewarnt, Fenster und Türen zu öffnen. Die Polizei alarmierte die Bürger per Sirene, wie ein Polizeisprecher sagte. Zeugen hatten den Angaben zufolge eine brennende Mülltonne am Eingangsbereich des Kindergartens entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Trotz «intensiver Löscharbeiten» griffen die Flammen auf das Dach über. Der Kindergarten wurde stark beschädigt. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelte in alle Richtungen – auch Brandstiftung sei demnach nicht auszuschließen.

Derzeit werde eine Hotline für die betroffenen Eltern eingerichtet, die ab Sonntagmittag erreichbar sein soll, sagte die Pressesprecherin der Stadt Günzburg. Die Einrichtung werde auch aktiv auf die betroffenen Eltern zugehen. Es werde mit Hochdruck an einer Lösung zur Betreuung der Kinder gearbeitet, sagte die Sprecherin.