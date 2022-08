Brand in Eisstadion verursacht Schaden in Millionenhöhe

Nach einem Brand in einem Münchner Eisstadion steht ein Schaden von mehreren Millionen Euro im Raum. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Zunächst waren die Ermittler von mehreren 100.000 Euro ausgegangen. Brandstiftung wird nach bisherigen Erkenntnissen ausgeschlossen, die Brandursache ist aber noch unklar. Das Feuer war am Samstagmorgen im Eisstadion in der Prinzregentenstraße ausgebrochen. Als die Feuerwehr ankam, quoll bereits starker Rauch aus dem Gebäude.

Den Einsatzkräften zufolge brannte es vor allem im Obergeschoss des Stadions. Dort befinden sich Umkleidekabinen und eine Saunaanlage. Insgesamt waren 33 Fahrzeuge und 3 Löschzüge mit mehr als 120 Kräften im Einsatz. Weil das Stadion noch nicht geöffnet hatte, wurde niemand verletzt.