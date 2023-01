Brand in Einfamilienhaus: Vater und Sohn verletzt

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Miltenberg sind zwei Menschen leicht verletzt worden – darunter auch ein neunjähriger Bub. Das Feuer brach am Sonntag im Dachstuhl des Hauses in Großheubach aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Alle sieben Bewohner konnten das Gebäude selbst verlassen. Rettungskräfte brachten den 45-jährigen Vater und den neunjährigen Sohn leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Rest der Familie blieb den Angaben zufolge unverletzt. Warum der Brand ausbrach und wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar.