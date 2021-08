Brand in Einfamilienhaus: Hunderttausende Euro Schaden

Röttenbach (dpa/lby) – Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Mittelfranken hat einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Bei dem Versuch den Brand zu löschen zog sich ein 51-jähriger Bewohner des Hauses in Röttenbach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) am Samstagmittag leichte Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Der Mann und die andere Bewohnerin konnten sich den Angaben zufolge selbstständig aus dem Gebäude retten. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache im Dachgeschoss ausgebrochen und griff schließlich auf das ganze Haus über.

