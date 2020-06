Brand in Einfamilienhaus: 100 000 Euro Schaden

Haag (dpa/lby) – Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus ist der Hausbesitzer leicht verletzt worden. Er habe versucht, die Flammen noch selbst zu löschen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag. Das Feuer brach am Freitag in Haag (Landkreis Bayreuth) im Erdgeschoss aus, während der Besitzer sich im Garten aufhielt. Anwohner alarmierten die Feuerwehr. Der Mann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Warum das Einfamilienhaus in Brand geriet, sollen nun Ermittlungen der Kriminalpolizei klären. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 000 Euro.