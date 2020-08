Bayreuth (dpa/lby) – Eine Behindertenwerkstatt in Bayreuth hat in der Nacht zu Donnerstag Feuer gefangen. Es seien wohl keine Menschen im Gebäude gewesen, teilte die Polizei mit. Bis das Feuer in dem Industriegebiet gelöscht sei, werde es noch bis in den Morgen dauern. Der Berufsverkehr könne deutlich gestört werden, hieß es.