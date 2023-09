Brand in der Ernst-Reuter-Straße: Tatverdächtiger festgenommen

Am Mittwochmorgen ist in der Ernst-Reuter-Straße in Hof ein Zimmer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrannt. Die Kriminalpolizei Hof hat im Anschluss Ermittlungen angestellt und nun auch einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Der Richter hat heute Haftbefehl erlassen. Dringend tatverdächtig ist ein 26-Jähriger. Er ist nun in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, da Gründe für eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegen. Durch das Feuer am Mittwochmorgen ist ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.