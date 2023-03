Ein Brand in einem Chemiebetrieb in Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof) hat einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Der Schaden dürfte nach einer ersten Einschätzung eines Polizeisprechers im sechsstelligen Bereich liegen. Feuerwehrleute, die laut Sprecher «zahlreichst» vor Ort waren, löschten den Brand in einem Maschinenraum am Freitagmorgen. Verletzt wurde niemand. Auch ein Gefahrguttrupp der Polizei und Brandermittler waren im Einsatz.