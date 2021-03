Brand in Biogasanlage: Halbe Million Euro Schaden

Pforzen (dpa/lby) – Ein Brand in einer Biogasanlage in Pforzen (Landkreis Ostallgäu) hat einen geschätzten Sachschaden von einer halben Million Euro verursacht. Das Feuer sei am Montagabend im Heizungsraum der Anlage ausgebrochen, die zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gehöre, sagte ein Polizeisprecher. Der Stadel, in dem sich die Heizungsanlage befand, brannte demnach aus.

Es deute derzeit alles auf einen technischen Defekt hin, sagte der Polizeisprecher. Endgültig sei die Brandursache aber noch nicht geklärt.

